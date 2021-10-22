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Экономика
Рынок акций в России упал на 1,6%
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Рынок акций в России упал на 1,6%
Экономика
Рынок акций в России упал на 1,6%
pixabay.com  /  Csaba Nagy

Москва, 22 октября. Российский рынок акций обрушился в четверг на 1,6% на фоне ухудшения ситуации на мировых биржах. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов обрушился на 1,61% — до 4218,63 пункта. Основной долларовый индекс РТС опустился на 1,92% — до 1868,16 пункта.

Нефть сорта Brent подешевела на 2,4% — до 83,8 доллара за баррель. На западных фондовых рынках также фиксируется падение.

Инвесторы корректируют предыдущий рост после того, как ряд американских компаний отчитались о финансовых результатах. Это может повлиять на решение ФРС США о сроках сворачивания программы выброса дополнительной ликвидности на финансовый рынок. Вероятное сокращение ликвидности поддерживает коррекцию рынков вниз.

Биржевые индексы российского фондового рынка обновили исторические максимумы 11 октября. Рублевый индекс Мосбиржи достиг 4272 пунктов, а долларовый РТС увеличился до 1878 единиц.

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