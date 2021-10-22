Мошенники могут узнать баланс украденной карты с помощью операций покупок

Москва, 22 октября. Чтобы узнать баланс украденной, карты мошенники могут использовать три способа. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, одним из самых действенных методов, которым пользуются мошенники, чтобы узнать баланс карты, является выполнение операции оплаты. Подбор из нескольких сумм позволяет злоумышленникам узнать почти точное количество средств на карте. Также они могут производить оплату с отменой.

Кроме этого, узнать баланс карты мошенники могут и через смс на номер банка или звонок оператору. Иногда для этого достаточно лишь озвучить данные карты и, например, дату рождения, пояснил специалист в интервью агентству «Прайм».

Некоторые банковские сервисы могут сообщать о недостаточном балансе карты для покупки. Однако с помощью этого можно узнать количество денег без ввода CVV. По словам Щельцина, зачастую пользователи сами подвергают себя опасности вводя банковские данные на различных интернет-сервисах.

Ранее профессиональный юрист, член союза Торгово-промышленной палаты России Елена Эльгерт дала советы, как не стать жертвой обмана со стороны мошенников.