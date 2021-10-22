Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 03:41
03:34
Общество
Близнецов, Скорпионов и Водолеев ждет денежный водопад в 2022 году
03:28
Общество
Систему мониторинга качества воздуха введут в Норильске
03:16
Экономика
Читатели Daily Express осудили Польшу за просьбу к ЕС помочь в расследовании газового кризиса
03:15
Происшествия
Три рейса задержаны в аэропорту Анадыря из-за непогоды
03:13
Экономика
Аналитик Маслов спрогнозировал краткосрочное укрепление рубля
03:00
Политика
Россия готова к диалогу с НАТО при условии общения на равных
02:43
Общество
Московские МФЦ в период объявленных выходных будут регистрировать только разводы
02:40
Политика
Политик Хосе Кабельо Рондон стал участником Международного таможенного форума в Москве
02:21
Экономика
Рынок акций в России упал на 1,6%
02:19
Общество
Иммунолог Крючков: ревакцинация нужна через восемь месяцев после предыдущей прививки
Все новости

Мошенники могут узнать баланс украденной карты с помощью операций покупок
Общество
Мошенники могут узнать баланс украденной карты с помощью операций покупок
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 октября. Чтобы узнать баланс украденной, карты мошенники могут использовать три способа. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, одним из самых действенных методов, которым пользуются мошенники, чтобы узнать баланс карты, является выполнение операции оплаты. Подбор из нескольких сумм позволяет злоумышленникам узнать почти точное количество средств на карте. Также они могут производить оплату с отменой.

Кроме этого, узнать баланс карты мошенники могут и через смс на номер банка или звонок оператору. Иногда для этого достаточно лишь озвучить данные карты и, например, дату рождения, пояснил специалист в интервью агентству «Прайм».

Некоторые банковские сервисы могут сообщать о недостаточном балансе карты для покупки. Однако с помощью этого можно узнать количество денег без ввода CVV. По словам Щельцина, зачастую пользователи сами подвергают себя опасности вводя банковские данные на различных интернет-сервисах.

Ранее профессиональный юрист, член союза Торгово-промышленной палаты России Елена Эльгерт дала советы, как не стать жертвой обмана со стороны мошенников.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мошенники могут узнать баланс украденной карты с помощью операций покупок
мошенники карта баланс
Комментировать