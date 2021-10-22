Глава ЦОПП Петербурга обсудила проблемы с рабочими профессиями в России

Санкт-Петербург, 22 октября. Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга нацелен на ликвидацию запросов рынка труда и образования. Об этом сообщила глава организации Ольга Коротеева.

Эксперт в рамках выступления на брифинге в медиацентре «Патриот» отметила, что проект представляет собой агрегатор ресурсов для специалистов в Северной столице. Также он призван помочь работодателям, поскольку является едва ли не единственным способом входа в систему образования.

«Наша задача понять рынок труда и этот запрос транслировать в систему образования, чтобы колледжи готовили специалистов, необходимых работодателю», — подчеркнула Коротеева.

Она добавила, что сотрудники ЦОПП проводят срез профориентированности россиян. Кроме того, ученики школ получают информацию относительно перспективных направлений и специальностях в различных сферах.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», Ольга рассказала, что объявление нерабочими выходными дней с 30 октября по 7 ноября вызвало рост числа вакансий курьеров в России. Она подчеркнула, что для многих россиян эта работа выглядит более привлекательно, чем некоторые другие профессии, хотя есть у нее и недостатки.

«Это такая занятость очень краткосрочная, менее интересная с точки зрения построения карьерного трека», — объяснила Коротеева.

Она добавила, что эта профессия позволяет хорошо зарабатывать. Кроме того, курьеры могут самостоятельно регулировать свою зарплату, в зависимости от принятой нагрузки. Впрочем, это скорее занятость, чем полноценная специальность.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В рамках мероприятия глава Центра опережающей профессиональной подготовки рассказала, какие профессии сейчас наиболее востребованы. Она отметила, что российские пенсионеры в пандемию получили возможность освоить и применить новые профессиональные навыки и знания.

«Не сказала бы, что они самые пострадавшие. Они в зоне риска, им сложнее, но это самые прилежные слушатели. Они не пропускают занятия, и они понимают, как будут применять эти навыки. Не могу сказать, что категория сильно выделяется, но очень радует, что приходят те, кто хочет сохранить текущее место работы. В пандемию это и время возможностей, это возможность получить и применить какие-то новые навыки», — заявила Коротеева.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Она рассказала, какая категория людей чаще остальных обращается за помощью в центр занятости. В рамках программы обучается несколько категорий, включая граждан предпенсионного и пенсионного возраста, женщины с детьми, а также безработные и те, кто находится в поиске работы.

«Это те, кто уже почувствовал, что доход снизился или им что-то угрожает. И именно с этой целью обратились в центр занятости населения», — рассказала Ольга.

Она добавила, что есть такая категория как «вечные студенты». Зачастую это женщины, но не все могут рассчитывать на обучение. Важно, чтобы человек впоследствии был готов трудоустроиться.