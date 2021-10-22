Экс-советника Трампа привлекут к ответственности за неуважение к Конгрессу США

Вашингтон, 22 октября. Палата представителей Конгресса США проголосовала за привлечение бывшего советника экс-президента Дональда Трампа Стивена Бэннона к ответственности по обвинению в неуважении к конгрессу.

О принятии соответствующей резолюции свидетельствуют результаты голосования в Палате представителей. Бэннона могут наказать за отказ выступить на слушаниях.

Бывшего политического советника Трампа вызвали в конгресс вместе с другими высокопоставленными чиновниками для дачи показаний по делу о произошедшем 6 января штурме Капитолия. Однако Бэннон отказался сотрудничать с конгрессменами, сославшись на слова экс-президента о привилегиях бывшего главы исполнительной власти.

Ранее Трамп обратился в суд с требованием запретить раскрытие документов в рамках разбирательства по делу о штурме здания американского конгресса 6 января 2021 года. В качестве ответчиков в иске указаны спецкомитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию штурма, а также его председатель демократ Бенни Томпсон и руководитель Национального архива страны Дэвид Ферреро.