QR-коды для посещения торговых центров станут обязательными в Марий Эл

Йошкар-Ола, 22 октября. Власти Марий Эл сделали обязательным предоставление QR-кодов о вакцинации против коронавируса для посещения торговых центро, музеев и клубов. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев.

Так, новые ограничения будут действовать с 1 ноября. Гражданам также запрещено посещать салоны красоты и библиотеки без предоставления QR-кода о вакцинации против коронавируса, либо о перенесенном заболевании COVID-19, либо о наличии медотвода.

С 22 октября QR-кода ввели и для посещения мест общественного питания, культурных и спортивных мероприятий. Такие ограничения не касаются лиц, не достигших возраста 18 лет. Организации будут обязаны проверять действительность QR-кода с данными из документа, удостоверяющего личность.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал что половина россиян поддерживает введение QR-кодов.