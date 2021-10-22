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QR-коды для посещения торговых центров станут обязательными в Марий Эл
Общество
QR-коды для посещения торговых центров станут обязательными в Марий Эл
pixabay.com

Йошкар-Ола, 22 октября. Власти Марий Эл сделали обязательным предоставление QR-кодов о вакцинации против коронавируса для посещения торговых центро, музеев и клубов. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев.

Так, новые ограничения будут действовать с 1 ноября. Гражданам также запрещено посещать салоны красоты и библиотеки без предоставления QR-кода о вакцинации против коронавируса, либо о перенесенном заболевании COVID-19, либо о наличии медотвода.

С 22 октября QR-кода ввели и для посещения мест общественного питания, культурных и спортивных мероприятий. Такие ограничения не касаются лиц, не достигших возраста 18 лет. Организации будут обязаны проверять действительность QR-кода с данными из документа, удостоверяющего личность.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал что половина россиян поддерживает введение QR-кодов.

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марий эл qr-код коронавирус
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