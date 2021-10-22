Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 02:09
02:01
Общество
Глава ЦОПП Петербурга обсудила проблемы с рабочими профессиями в России
02:00
Шоу-бизнес
Блогер Манукян о желании Бузовой покорить Голливуд: «Она идет напролом»
01:50
Политика
Экс-советника Трампа привлекут к ответственности за неуважение к Конгрессу США
01:48
Общество
QR-коды для посещения торговых центров станут обязательными в Марий Эл
01:44
Общество
Норму для изъятия у граждан оружия разрабатывают в США
01:30
Общество
Белорусские исполнители не примут участие в Евровидении-2022
01:26
Политика
Елизавета II провела ночь в больнице по совету врачей
01:25
Общество
Незакрепленный флакон духов в упаковке может быть признаком подделки
01:24
Экономика
Выдача новых кредитов упадет на 20% в случае продления локдауна в России
01:08
Политика
ФАН собрал яркие высказывания Путина на заседании «Валдая»
Все новости

Норму для изъятия у граждан оружия разрабатывают в США
Общество
Норму для изъятия у граждан оружия разрабатывают в США
pixabay.com  /  PD

Вашингтон, 22 октября. Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что у граждан США смогут отбирать оружие в случае, если с подобной просьбой обращаются близкие владельца.

В стране разрабатывается норма, согласно которой оружие можно будет изъять у граждан в сложных ситуациях. В частности, это касается и умственных, и психологических состояний. Сам процесс должен предусматривать подтверждение законности подобных действий, подчеркнул Гарланд.

Летом 2022 года в России вступают в силу поправки в Закон «Об оружии», которые повысят минимальный возраст для получения лицензии на оружие с 18 до 21 года. В редакцию Федерального агентства новостей недавно обратились представители партии «Вооруженный гражданин», сообщив, что россиянам в возрасте до 21 года уже начали отказывать в обучении безопасному обращению с оружием. Такие меры могли быть приняты на фоне нескольких случаев шутинга в образовательных учреждениях в последние месяцы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Норму для изъятия у граждан оружия разрабатывают в США
сша суд оружие
Комментировать