Вашингтон, 22 октября. Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что у граждан США смогут отбирать оружие в случае, если с подобной просьбой обращаются близкие владельца.

В стране разрабатывается норма, согласно которой оружие можно будет изъять у граждан в сложных ситуациях. В частности, это касается и умственных, и психологических состояний. Сам процесс должен предусматривать подтверждение законности подобных действий, подчеркнул Гарланд.

Летом 2022 года в России вступают в силу поправки в Закон «Об оружии», которые повысят минимальный возраст для получения лицензии на оружие с 18 до 21 года. В редакцию Федерального агентства новостей недавно обратились представители партии «Вооруженный гражданин», сообщив, что россиянам в возрасте до 21 года уже начали отказывать в обучении безопасному обращению с оружием. Такие меры могли быть приняты на фоне нескольких случаев шутинга в образовательных учреждениях в последние месяцы.