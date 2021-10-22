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Белорусские исполнители не примут участие в Евровидении-2022
Общество
Белорусские исполнители не примут участие в Евровидении-2022
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Турин, 22 октября. Белоруссия не будет принимать участие в песенном конкурсе Евровидение-2022. Соответствующая информация следует из перечня стран-участников. Этот список был опубликован на сайте конкурса. В перечне перечислена 41 страна, при этом Белоруссия в нем отсутствует.

В прошлом году начался скандал вокруг группы из Белоруссии «Галасы ЗМеста». Музыканты должны были принять участие в конкурсе. Однако организаторы Евровидения ранее призвали Минск заменить композицию «Я научу тебя». Причиной такой просьбы стало наличие политического посыла в песни.

Композицию удалили с канала Евровидения в YouTube. Глава «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт в марте сообщил, что Минск выбрал вторую песню для конкурса. Однако позже организаторы не приняли и эту композицию. В результате Белоруссию отстранили от конкурса.

Евровидение-2022 пройдет на территории итальянского Турина. Италия стала столицей ежегодного музыкального конкурса после победы группы Maneskin в мае текущего года.

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