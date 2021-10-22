Елизавета II провела ночь в больнице по совету врачей

Лондон, 22 октября. Королева Великобритании Елизавета II прибыла в медучреждение в среду. Уже в четверг она вернулась в Виндзорский замок. Для этого ей пришлось отменить поездку в Ирландию.

Врачи посоветовали «отдохнуть несколько дней». Сейчас королева обеспокоена тем, что не смогла провести запланированные во время поездки мероприятия.

«Ее Величество пребывает в хорошем настроении и разочарована тем, что больше не сможет посетить Северную Ирландию», — указано в заявлении Букингемского дворца.

Визит в больницу не связан с коронавирусной инфекцией, успокоил журналистов CNN приближенный к королевской семье источник. За несколько дней до этого 95-летняя королева вежливо отказалась от премии «Старушка года». Она сообщила, что не соответствует возрастным критериям, поскольку человек стар настолько, насколько он себя чувствует.