Незакрепленный флакон духов в упаковке может быть признаком подделки

Москва, 22 октября. Каждый товар на полке в парфюмерном магазине должен иметь сертификат соответствия. Если его нет, то покупатель рискует приобрести подделку.

На это может также указывать положение флакона в коробочке. Он должен быть надежно зафиксирован. Это необходимо, чтобы обезопасить продукт от повреждений во время транспортировки.

Следует перед покупкой изучить надпись на упаковке. Пропущенные или лишние буквы – признак подделки. Надписи должны быть ровными и хорошо читаться, рассказала бьюти-эксперт Shopping Live Елена Спиркина в беседе с «Прайм».

«Продажа контрафакта — это серьезный удар по репутации магазина», — отметила специалист.

Имеет значение штрих-код. Важное значение имеют первые четыре цифры, в которых зашифрована страна-производитель. Например, Франция — 3037. Прочитать код можно с помощью специальной программы на смартфоне. Тревожным звоночком является и слишком низкая цена. Этот момент должен настораживать всегда и везде. Например, предложение заплатить за товар или за его доставку нестандартным для сайта способом при покупке в интернет-магазине может указывать на мошенников и поддельные товары.