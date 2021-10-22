Выдача новых кредитов упадет на 20% в случае продления локдауна в России

Москва, 22 октября. Введение новых ограничений в Москве и других российских регионах из-за пандемии коронавируса может вызвать сокращение объемов розничного кредитования и снижение числа одобренных суд.

Так, неделя ограничений в ноябре приведет к сокращению потока заявок на новые ссуды на 3-4% по итогам месяца по сравнению с сентябрем, информировали БКИ «Эквифакс». В Национальном бюро кредитных историй допустили последствия лишь в случае длительных ограничений, однако спрогнозировали снижение активности заемщиков.

«Если деятельность бизнеса будет существенно приостановлена и в декабре — неизбежно заметное негативное давление на ВВП и платежеспособность предприятий и населения в размерах, сопоставимых, в конечном итоге, с 2020 годом», — рассказал гендиректор АКРА Михаил Сухов в беседе с РБК.

Ранее выяснилось, что россияне берут чаще всего кредиты на сумму менее 3 миллионов рублей, об этом свидетельствуют данные опроса университета «Синергия». Ссуды на более крупные суммы, превышающие 6 миллионов рублей, получили только 10,4% респондентов.