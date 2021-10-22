ФАН собрал яркие высказывания Путина на заседании «Валдая»

Сочи, 22 октября. Президент России Владимир Путин выступил на заседании международного клуба «Валдай» в Сочи, в ходе которого обсудил ряд внутренних и международных вопросов.

Мероприятие началось с приветствия и поклона главы государства. Затем он высказался на тему существующего мирового кризиса, назвав его концептуальным и цивилизованным, но даже в такой период нужно пользоваться возможностями. Затронул президент и капитализм.

«Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем числе стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», — подчеркнул Путин.

Федеральное агентство новостей /

После этого он поговорил о коронавирусной инфекции. В частности, российский лидер отметил ее последствия.

«Пандемия стала очередным напоминанием, насколько хрупко наше мировое сообщество», — сказал он.

По его мнению, сейчас наступила эпоха грандиозных перемен. При этом людям не удалось обрести опору нового баланса в мире. Пандемия стала не объединяющим, а разъединяющим фактором. Он считает, что странам нужно отбросить неуместные амбиции и работать сообща, поскольку уровень смертности чрезвычайно высок.

«Потери от пандемии превосходят потери от Первой мировой войны», — заявил Путин.

Обсудил он и недовольство антиковидными ограничениями со стороны мирового сообщества. По его мнению, инфекция стала лишь поводом, а реальные причины находятся глубже.

«Подход в духе «своя рубашка ближе к телу» окончательно стал нормой. Теперь этого даже и скрывать не пытается никто, а зачастую даже этим кичатся, выставляют напоказ», — констатировал президент РФ.

ФБА «Экономика сегодня» /

Глава государства заявил, что доминирование стран Запада в мировых делах уступает место более разнообразной системе. Он объяснил текущую геополитическую ситуацию.

«Нынешнее состояние мира — продукт неудачи холодной войны», — подчеркнул российский президент.

Он добавил, что прежде война, проигранная одним государством, означала победу другого. Однако сейчас все иначе, кто бы ни взял верх, война не прекращается и меняет форму.

По мнению российского лидера, войны, которые США вели в последние 20 лет, нанесли немалый урон в зонах этих операций. Он отметил, что неразвитые страны становятся на путь терроризма из-за бедности. Они испытывают проблемы с медицинским обеспечением, отсутствием перспектив и миграции.

ФБА «Экономика сегодня» /

Президент раскритиковал революции. Он заявил, что Советский Союз не вступил вовремя на путь гибких, но продуманных образований. Таким образом СССР стал жертвой догматиков разного толка.

«Революция — путь усугубления кризиса, а не выхода из него», — уточнил Путин.

Он подчеркнул, что сейчас мир находится в состоянии переустройства, и исход этого процесса пока неизвестен. В этой ситуации лучшим принципом мировоззрения является умеренный консерватизм. Президент вспомнил об известной китайской поговорке, с помощью которой и подчеркнул свою мысль.

«Китайский народ мудрый, у него много мыслителей, и много всяких ценных мыслей, которые мы и сегодня можем использовать. Одна из них, как известно: «Не дай бог жить в эпоху перемен», но мы уже в ней живем, хотим мы того или нет», — рассказал глава государства.

kremlin.ru / Администрация президента России

Российский лидер обсудил и международную политику. В частности, он затронул события последних лет на Западе. Он заявил, что дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе является совершенной фантасмагорией. Борьба за равноправие, по его словам, превращается в догматизм на грани абсурда. Президент удивился процессам, которые западные страны воспринимают как прогресс.

«Предлагаемые Западом рецепты ценностей совершенно не новы, мы в России это уже проходили», — отметил лидер страны и напомнил о марксистской модели человеческой морали.

Также он сравнил подвергание остракизму сторонников понятий «женщина» и «мужчина» с 1920 годом в СССР, когда такие внедрения наломали слишком много дров. Он считает идею о праве ребенка на самостоятельное определение гендера — преступлением против человечества.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Поговорил глава государства и на отвлеченные темы. Он признался, что предпочитает читать книги двух философов — Ивана Ильина и Николая Бердяева. По его словам, это люди, которые думали о стране и ее будущем. Кроме того, на Международном дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи президент познакомился с историком Алексеем Миллером.

«У нас два Алексея Миллера. Какая богатая Россия», — смеется Путин.

Он рассказал, что он вырос в простой семье, но в ней всегда с большим уважением относились к России. По словам главы государства, в быту родные не говорили лозунгами и не было показного патриотизма. Все было в меру, но с данью уважения, констатировал президент.

Раскрыл президент и способ передвижения по своей резиденции в Ново-Огареве в Подмосковье. Он рассказал, что ездит на электромобиле.

«Да, в Ново-Огарево гоняю на этих машинах, это правда, да. Разницы нет, разницы я не чувствую почти», — отметил Путин.

ФАН / Илья Черушников

Вспомнил Путин и времена Второй мировой войны. Он заявил, что есть много претензий к советским лидерам, однако приравнивать нацистов и коммунистов абсолютно недопустимо. Можно как угодно относиться к Иосифу Сталину, однако правительство СССР делало все возможное, чтобы предотвратить Великую Отечественную войну.

Также президент напомнил, что польская сторона участвовала с нацистской Германией в разделе Чехословакии, однако никто не упрекает руководство государства. Кроме того, Москва не допустит беспочвенных политизированных упреков СССР в том, что началась Вторая мировая война.

«Манипулирование событиями прошлого для решения сегодняшних конъюнктурных вопросов в мировых делах не ведет к взаимопониманию», — подчеркнул Путин.

Он считает, что Запад не забыл про победу СССР во Второй мировой войне, но он использует события прошлого для решения своих личных вопросов. Однако это не приведет ни к чему хорошему.

«А кто Берлин-то взял штурмом? Американцы что ли? Англичане или французы? Красная армия! Подзабыли?» — подчеркнул Путин.

wikipedia.org / kremlin.ru/CC BY 4.0

Президент России обсудил ситуацию с иноагентами. Он считает, что инструмент признания иностранными агентами необходимо совершенствовать и никогда им не злоупотреблять.

«Мои знакомые говорили мне, что занимаются благотворительностью, а их подводят к закону об иноагентах, надо его совершенствовать, займемся этим», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что средствам массовой информации следует работать, как и прежде. Иностранных агентов не отдают под суд и им «не отрубают башку».

«Это право российского общества. Когда вы сказали, что нет приговора... Его нет действительно. Вот с Миледи был приговор, ей башку отрубили, а здесь никто ничего не рубит. Как работали, так и работаете. Спасибо, что обратили внимание», — подчеркнул Путин.

kremlin.ru / Администрация президента России

Российский лидер высказался на тему США. Он обсудил взаимоотношения Москвы и Вашингтона.

«Нет ничего плохого в тезисе "советский человек". Про США, например, говорят как о плавильном котле, в этом тоже нет ничего плохого. Россия, как и США, тоже является плавильным котлом, состоящим из множества общностей», — подчеркнул Путин.

Он рассказал, что встреча с президентом США Джо Байденом в Женеве была в целом продуктивной. Ему после встречи показалось, будто Вашингтон действительно нацелен на возрождение отношений с Москвой.

«Можно смело констатировать, что после саммита в Женеве РФ и США на правильном пути», — высказался глава государства.

Он заявил, что совместная работа России и Соединенных Штатов против терроризма возможна, а также необходима. Президент считает правильным решение американского коллеги Джо Байдена вывести подразделения ВС США из Афганистана.

«Он правильно сделал, что вывел войска из Афганистана. Он наверняка понимал, может быть, он не знал в деталях, как это будет происходить, но он понимал, что так или иначе внутриполитически это будет одна из линий атаки», — сказал Путин.

Однако главнокомандующий подчеркнул, что США заварили кашу в Афганистане и не должны снимать с себя ответственность за произошедшее в республике. Белый дом имеет все необходимые инструменты, включая финансовые, которые помогут повлиять на ситуацию в стране и помочь народу

«РФ хотела бы, чтобы в Афганистане учитывались интересы женщин и в целом были найдены приемлемые компромиссы», — сказал Путин.

Федеральное агентство новостей /

Президент прокомментировал преследование главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По его словам, политика пытаются привлечь к ответственности за открытую позицию, которая направлена на стабилизацию в стране.

«Складывается впечатление, что народу Украины не дадут легальными способами сформировать органы власти, которые отвечают их чаяниям», — подчеркнул глава РФ.

Он отметил, что у власти стоит не президент, а группа людей, которая управляет страной. Лидер предложил посмотреть, что будет происходить на украинской политической сцене в ближайшем будущем.

Указал Путин и на военное присутствие Североатлантического альянса на Украине, что создает угрозу для России. Он подчеркнул, что РФ была обманута, когда Запад пообещал ей не проводить расширение НАТО на восток. Визит главы Пентагона в Киев нужно трактовать вполне однозначно. Фактически США таким образом открывают двери Украине в Альянс.

Федеральное агентство новостей /

Глава государства заявил, что резкое повышение газовых цен спровоцировано политикой Евросоюза. В ходе заседания его спросили, как он оценивает ситуацию на газовом рынке ЕС. Политик сказал, что дефицит составляет порядка 70 миллиардов кубометров газа, но РФ не имеет к этому отношения.

«При чем тут Россия? Это рукотворный результат политики Еврокомиссии», — сказал он.

Кроме того, Путин рассказал европейцам сказку про лису и волка. Так российский лидер прокомментировал ситуацию с Арктикой в преддверии трудной зимы.

Российский лидер заявил, что если европейские страны продолжат покушаться на суверенитет России в Арктике, может возникнуть ситуация как в сказке с волком, который опускал хвост в реку и приговаривал: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».

«Пусть попробуют», — высказался президент о попытках притеснения России в Арктике.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Затронул он и ряд международных вопросов. Президент призвал помнить о том, что огромной ответственностью государств является ядерное оружие, поэтому стоит помнить про угрозу полного взаимного уничтожения. Также Путин выразил надежду на диалог с европейскими партнерами в вопросе принятия углеродного налога.

Глава государства заявил, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора на тему Курильских островов с Японией. Он отметил, что новый японский премьер-министр является опытным человеком.

«Думаю, мы будем наблюдать преемственность отношений», — высказался Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что в Нагорном Карабахе в целом получается сохранить стабильную ситуацию, однако не всегда удается избежать инцидентов. Без России урегулировать конфликт нельзя.

vk.com / Федеральное агентство новостей

В завершении заседания Путин озвучил результат своей работы на посту президента России. Его основным достижением стало сокращение числа людей, проживающих за чертой бедности с 40 млн до 19-20 млн. Он отметил, что не думает о своей роли в истории. Когда начинаешь об этом думать, пора завершать работу