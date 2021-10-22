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Политолог Касем призвал игнорировать провокацию Прибалтики на выступлении Матвиенко

  /   Обновлено: 22 октября 2021 01:01
Политика
Политолог Касем призвал игнорировать провокацию Прибалтики на выступлении Матвиенко
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 22 октября. Делегации Прибалтики и Польши покинули зал заседания во время выступления спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Политолог Марат Касем призвал не отвечать на столь низкую провокацию от дипломатов.

Матвиенко выступала на Конференции европейских представителей парламентов в Афинах. Однако прибалтийская и польская делегации покинули зал до начала ее речи. Сама спикер Совфеда не заметила отсутствия дипломатов, рассказал Касем «ПолитЭксперту».

«Прибалтийские политики только строят из себя образец порядочности и благостного воспитания, в том числе дипломатического. Даже на бытовом уровне они позиционируют себя как интеллигентный и окультуренный этнос», — отметил он.

Политолог отметил бесполезность такой выходки представителей стран. В итоге от таких поступков страдает лишь имидж Прибалтийских государств, так как они в «будничном порядке» нарушают дипломатический этикет.

«Полагаю, что Россия справедливо не будет отвечать на подобные выпады, так как, если обращать на лающих собак внимание, это лишь подогреет их на новые "свершения". Это станет триггером для последующих действий: прибалты увидят, что такая модель работает, и продолжат дергать тигра за усы», — заявил Касем.

Ранее Матвиенко призналась, что не заметила ухода делегаций Польши и стран Балтии с ее выступления. По ее словам, некоторые страны пытаются «кому-то что-то продемонстрировать», даже когда речь идет о пандемии и мировой трагедии.

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