«Известия»: цены на нефть находятся в начале суперцикла

Москва, 22 октября. Эксперты прогнозируют продолжение суперцикла роста стоимости нефти в России, сообщает газета «Известия».

Стоимость нефти продолжает расти. Так, на текущей неделе на фоне мирового энергетического кризиса марка Brent поднялась до 86 долларов за баррель — этот показатель наивысший за последние три года.

Текущий рост на рынках, в том числе нефтяном, заставил говорить о новом «суперцикле». Речь идет о долговременном периоде увеличения стоимости на большинство видов сырья.

Директор института энергетики и финансов Марсель Салихов в беседе с «Известиями» заявил, что в ближайшее время цены продолжат рост. Текущие рекордно высокие цен газ делают выгодным использование мазутной и дизельной генерации. Это создает дополнительный спрос на нефть и приводит к краткосрочному росту цен.

Директор компании «Единый брокер» Артем Арзамасцев полагает, что суперцикл с бурным ростом нефтяных цен не просто возможен, но и необходим. Он поможет полноценно запустить мощности возобновляемой энергетики.

Стоимость нефти Brent в конце сентября достигла трехлетнего максимума. Ноябрьский фьючерс на североморскую смесь подорожал до 77,5 доллара за баррель.