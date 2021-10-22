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Постпред России Лукашевич: Киев препятствует прекращению огня в Донбассе
Политика
Постпред России Лукашевич: Киев препятствует прекращению огня в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 октября. Украинские власти намеренно обостряют напряженность обстановки в Донбассе, чем нарушают режим прекращения огня. Об этом сообщил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.

По его словам, именно Киев препятствует созданию механизма, который бы помог реагировать на происходящие нарушения. Принятые меры по усилению режима прекращения огня строго запрещают любые действия военного характера в населенных пунктах.

Однако, как отметил Лукашевич, представители ВСУ считают, что запрета открывать огонь нет. Он напомнил о похищении наблюдателя от самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрея Косяка, передают «Известия».

«Если вы посмотрите видеосъемку, то вы увидите, что на участок разведения вошли очень хорошо вооруженные люди в полной экипировке в украинском камуфляже и грубо задержали Андрея Косяка, применили к нему физическую силу, после чего обмотали ему глаза и голову изолентой. <...>», — сообщил Лукашевич.

По его словам, несмотря на то, что в тот день за событиями наблюдала Специальная мониторинговая миссия (СММ), они упустили данный инцидент из внимания. По итогу информация об этом не попала в общие отчеты миссии. Лукашевич считает, что СММ следует интенсифицировать мониторинг на линии соприкосновения и усилить ее патрулирование с обеих сторон.

Также на арест сотрудника СЦКК Андрея Косяка в Донбассе, который имеет гражданство в России, отреагировало российское посольство на Украине. Его представители расценивают это как «вероломную акцию украинских силовиков».

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украина россия донбасс прекращение огня
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