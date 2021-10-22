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Спрос на путевки в Турцию вырос на 300% после объявления нерабочих дней в России
Общество
Спрос на путевки в Турцию вырос на 300% после объявления нерабочих дней в России
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Москва, 22 октября. Указ президента России Владимира Путина о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября вызвал шквал спроса на путевки в Турцию. За первые сутки после объявления о внеплановых выходных бронирования поездок в Турцию увеличились вдвое.

К концу четверга спрос на путевки в Турцию среди россиян вырос уже на 300%. Об этом рассказали туристические компании в интервью «Известиям».

А вот востребованность на путешествия по России, наоборот, снизилась. Это произошло из-за ужесточения регионами антиковидных мер. Многие граждане начали отменять запланированные поездки.

Например, в гостиницах Казани аннуляция бронирований составила уже 40%, сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом вирусологи напомнили россиянам, что длинные нерабочие дни объявлены, чтобы люди оставались дома, а также для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее правительство Сочи сообщило, что в городе не зафиксировано массовой отмены туров на предстоящий зимний сезон из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России.

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турция путевки коронавирус
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