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Губерниев назвал скверной игру российских футболистов в еврокубках
Спорт
Губерниев назвал скверной игру российских футболистов в еврокубках
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 22 октября. Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что Россия «скверно» играет в футбол. По его словам поражения терпят все команды.

Губерниев подчеркнул, что все команды терпят поражения по-разному. По мнению журналиста, в данный момент все будут спорить, какая команда хуже.

«Те, кто хоть что-то забили, но пропустили четрые. Или те, что один, но не забили ни разу», — прокомментировал комментатор.

По словам Губерниева, в данный момент могут возникнуть споры о силе соперников российских коллективов в еврокубках. Однако комментатор задался вопросом, может в российском футболе что-то не так. Журналист сделал соответствующее заявление в личном канале в Telegram.

Бывший капитан петербургского «Зенита» Владислав Радимов недавно прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче Лиги чемпионов от туринского «Ювентуса». По мнению экс-футболиста, команду с берегов Невы наказали за потерю концентрации.

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