Президент Bellator Кокер одобрил выбор соперника на бой с Емельяненко

Москва, 22 октября. Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, почему российский боец Федор Емельяненко выбрал в качестве партнера на предстоящий бой титулованного американского тяжеловеса Тимоти Джонсона.

Бой звезд MMA состоится 23 октября в рамках турнира Bellator 269, который пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Ожидается, что схватка станет заключительной в карьере Последнего Императора.

Букмекеры считают фаворитом Емельяненко. Но Джонсон обладает опасными быстрыми ударами и силен в партере.

На основной пресс-конференции перед боем Кокер отметил, что изначально в качестве потенциальных оппонентов Емельяненко рассматривали 20 спортсменов. В итоге число желающих сразиться с «главной звездой в ММА за последние 15–20 лет» сократили до трех-четырех, отметил глава Bellator. В итоге Емельяненко решил, что хочет биться с рейтинговым оппонентом.

«Когда [Валентин] Молдавский дрался с ним [Тимоти Джонсоном], ко мне подошел Федор и сказал: «Если Молдавский уступит Джонсону в титульном бою, то я хочу выйти против него [Джонсона]». Это говорит о желании Федора драться с топами. Он мог выбрать легкого соперника, который не входит в рейтинг лучших «тяжей». Но он хочет конкурировать на высоком уровне, поэтому его выбор пал на Тима», — цитируют Кокера «Известия».

Ранее Емельяненко и Джонсон провели дуэль взглядов в преддверии поединка. Поединок может стать последним для 45-летнего российского бойца MMA.