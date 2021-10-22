Российские производители колбас и сосисок предупредили о подорожании продукции

Москва, 22 октября. Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейлеров о повышении стоимости продукций на 7-20% с конца октября — начала ноября.

Представители крупных торговых сетей сообщили «Известиям», что рост цен связан с подорожанием сырья, моющих средств, упаковки, яичного меланжа и другими причинами. Ритейлеры рассматривают вопрос об изменении стоимости. Многие из производителей готовы увеличить итоговую цену товаров на полке лишь частично.

Минсельхоз России сообщил, что для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер. В частности, выделение животноводческим предприятиям дополнительно 10 миллиардов рублей. Данная мера должна компенсировать часть затрат на закупку кормов.

Ранее сообщалось, что более 70% россиян недовольны качеством колбасы. Около 40% опрошенных уверены, что качество продуктов на полках магазинов ухудшилось после начала пандемии коронавирусной инфекции.