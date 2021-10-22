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Минэкономразвития предложило поддержать экологичные проекты субсидиями
Экономика
Минэкономразвития предложило поддержать экологичные проекты субсидиями
 /  Сергей Бакка

Москва, 22 октября. Минэкономразвития планирует выдавать бизнесу государственные субсидии на уплату процентов по «зеленым» кредитам и на купонные выплаты с 2022 года.

Размер субсидий составляет от 60 до 90% ставки. Также Минэкономразвития, Центробанк и Минфин обсуждают другие меры поддержки. ЦБ будет оценивать устойчивость зеленых облигаций и проводить стресс-тестирование с целью понять возможность снижения риск-весов по «зеленым» бондам, передают «Известия».

Кредитные организации и компании считают, что такие идеи смогут превратить ESG-проекты из имиджевых в экономически оправданные. Со следующего года эмитентам «зеленых» облигаций хотят субсидировать купонные выплаты, а взявшим «зеленые» кредиты — проценты по ним. За это будет ответственен Минпромторг.

Ранее сообщалось, что власти Сочи намерены перевести общественный транспорт города на метан. Сейчас в городе уже 103 автобуса работают на газу. Такой транспорт экологичнее, чем автобусы на дизельном топливе.

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