«Роснефть» впервые в истории пробурила шесть скважин в Арктике

Москва, 22 октября. «Роснефть» впервые в истории научных исследований пробурила шесть стратиграфических скважин в море Лаптевых и отобрала 415 м керна во время работы в Арктике в 2021 году.

Также проводятся экспедиции по изучению белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки, которые помогут сохранить эти виды, информируют «Известия».

«Специально для этой экспедиции «Бавенит» был дооснащен инновационным оборудованием отечественного производства, позволяющим повысить точность и качество стратиграфического бурения (относительно неглубокого и не наносящего ущерба», — отметили в компании.

В следующем году работа продолжится на глубоководье в Северном Ледовитом океане и в Чукотском море. Ученые надеются получить новые уникальные данные по геологии российской Арктики, которые имеют огромное значение для всей мировой науки, сообщил собеседник издания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если европейские страны продолжат покушаться на суверенитет России в Арктике, может возникнуть ситуация как в сказке с волком, который опускал хвост в реку.