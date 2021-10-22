Вице-премьер Абрамченко не согласовала проект об утилизации отходов

, 22 октября. Законопроект Минприроды о расширенной ответственности производителей (РОП) отправили на доработку. Вице-премьер Виктория Абрамченко решила его не согласовывать. Соответствующая информация изложена в ее поручении от 15 октября.

Законопроект предлагает увеличить норматив по утилизации упаковки производителям до 100%. Также в список инициатив включено создание системы учета товаров.

При этом оборот продукции, которая не занесена в этот перечень, был бы запрещен. Соответствующее предложение сделали министерства. Эти инициативы подвергли критике представители бизнеса и другие ведомства.

Законопроект отправлен на доработку для устранения многочисленных и неурегулированных разногласий с другими ведомствами. При этом документ нужно привести в соответствие с Концепцией совершенствования института РОП. Соответствующей информацией поделились «Известия».

Глава Минприроды Александр Козлов ранее прокомментировал реформу РОП. По его словам, глава государства Владимир Путин приказал к 2030 году уменьшить объем захоронения мусора на 50%. При этом все отходы должны проходить полную сортировку.