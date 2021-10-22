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Северные регионы России стали лидерами кредитного благополучия
Общество
Северные регионы России стали лидерами кредитного благополучия
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 октября. ЯНАО, Магаданская область, НАО, Чукотка, Сахалинская область вошли в пятерку лидеров рейтинга кредитного благополучия населения по итогам первых шести месяцев 2021 года.

Рейтинг составили специалисты Фонда развития гражданского общества на основании информации Центробанка о суммах кредитов, выданных в субъектах РФ. Также в первую десятку списка кредитного благополучия вошли такие регионы, как Камчатский край, Москва, Якутия, ХМАО и Мурманская область. Об этом информируют «Известия».

Главы Фонда развития гражданского общества Константин Костин объяснил, что чем больше минимальных региональных потребительских корзин сможет покрывать свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты, тем выше место региона в рейтинге. По словам эксперта, людям в этих субъектах не нужно использовать кредиты для совершения базовых покупок.

Россиянам назвали лучший период для взятия кредитов. По мнению управляющего директора по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрея Спивакова, банки стараются привлечь больше новых клиентов в разгар летних отпусков и в канун новогодних праздников.

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