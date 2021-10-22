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Российские ПВО отразили атаки гиперзвуковых систем на учениях в Астраханской области

  /   Обновлено: 22 октября 2021 00:23
Армия
Российские ПВО отразили атаки гиперзвуковых систем на учениях в Астраханской области
Фото пресс-службы ЗВО

Астрахань, 22 октября. Антигиперзвуковые военные учения прошли в России в начале октября. Об этом рассказал источник в военном ведомстве.

На учениях российские ПВО отразили атаки гиперзвуковых систем, которыми еще не владеет ни одно иностранное государство в мире. Однако, по словам специалистов, такие испытания необходимы, чтобы ПВО были готовы противостоять угрозе уже сейчас.

В ходе маневров полки противовоздушной обороны отразили массированные удары авиации, а также оборонялись от крылатых и гиперзвуковых ракет условного противника. Учения прошли в начале октября на полигоне Ашалук в Астраханской области.

Кроме этого, подразделения ПВО провели стрельбы по мишеням, которые имитировали сверхскоростные цели, рассказали источники в военном ведомстве в интервью «Известиям».

Недавно малые ракетные и артиллерийские корабли Каспийской флотилии в ходе учений нанесли артиллерийские удары по условному противнику на учениях около острова Чечень.

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учения пво сверхзвуковые ракеты
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