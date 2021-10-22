МЭР не исключил появление «черных лебедей» из-за неопределенности инфляции

Москва, 22 октября. Ключевые факторы, которые будут влиять на инфляцию до конца года, — это предложение сельхозпродукции на внутреннем рынке, мировые цены, состояние глобальных логистических цепочек, а также ситуация на энергорынке в Европе, рассказали Минэкономразвития. Трудно понять, что «рванет» и потому есть риск появления «черных лебедей».

По недельным данным Росстата можно увидеть, что в октябре снова обновится локальный максимум. Недельные темпы роста цен ускоряются и по итогам месяца явно будут выше, чем в сентябре, заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина в беседе с «Известиями».

Черным лебедем» может стать турбулентность мировых цен на энергоносители в связи с их высокой корреляцией на глобальном и внутреннем рынках, предположила специалист. Директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев же высказал предположение, что «черные лебеди» будут вызваны введением жесткого локдауна и обострением торговых войн.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что индексацию материнского капитала на 2022 год пересмотрят с учетом фактической инфляции. Такое заявление прозвучало в кулуарах Евразийского женского форума.