Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 00:42
00:37
Общество
Спрос на путевки в Турцию вырос на 300% после объявления нерабочих дней в России
00:36
Спорт
Губерниев назвал скверной игру российских футболистов в еврокубках
00:29
Спорт
Президент Bellator Кокер одобрил выбор соперника на бой с Емельяненко
00:27
Экономика
Российские производители колбас и сосисок предупредили о подорожании продукции
00:26
Экономика
Минэкономразвития предложило поддержать экологичные проекты субсидиями
00:26
Наука
«Роснефть» впервые в истории пробурила шесть скважин в Арктике
00:25
Общество
Вице-премьер Абрамченко не согласовала проект об утилизации отходов
00:23
Общество
Северные регионы России стали лидерами кредитного благополучия
00:23
Армия
Российские ПВО отразили атаки гиперзвуковых систем на учениях в Астраханской области
00:17
Экономика
МЭР не исключил появление «черных лебедей» из-за неопределенности инфляции
Все новости

МЭР не исключил появление «черных лебедей» из-за неопределенности инфляции

  /   Обновлено: 22 октября 2021 00:17
Экономика
МЭР не исключил появление «черных лебедей» из-за неопределенности инфляции
pixabay.com  /  PD

Москва, 22 октября. Ключевые факторы, которые будут влиять на инфляцию до конца года, — это предложение сельхозпродукции на внутреннем рынке, мировые цены, состояние глобальных логистических цепочек, а также ситуация на энергорынке в Европе, рассказали Минэкономразвития. Трудно понять, что «рванет» и потому есть риск появления «черных лебедей».

По недельным данным Росстата можно увидеть, что в октябре снова обновится локальный максимум. Недельные темпы роста цен ускоряются и по итогам месяца явно будут выше, чем в сентябре, заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина в беседе с «Известиями».

Черным лебедем» может стать турбулентность мировых цен на энергоносители в связи с их высокой корреляцией на глобальном и внутреннем рынках, предположила специалист. Директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев же высказал предположение, что «черные лебеди» будут вызваны введением жесткого локдауна и обострением торговых войн.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что индексацию материнского капитала на 2022 год пересмотрят с учетом фактической инфляции. Такое заявление прозвучало в кулуарах Евразийского женского форума.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / МЭР не исключил появление «черных лебедей» из-за неопределенности инфляции
инфляция цены черные лебеди
Комментировать