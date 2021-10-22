Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 00:41
00:37
Общество
Спрос на путевки в Турцию вырос на 300% после объявления нерабочих дней в России
00:36
Спорт
Губерниев назвал скверной игру российских футболистов в еврокубках
00:29
Спорт
Президент Bellator Кокер одобрил выбор соперника на бой с Емельяненко
00:27
Экономика
Российские производители колбас и сосисок предупредили о подорожании продукции
00:26
Экономика
Минэкономразвития предложило поддержать экологичные проекты субсидиями
00:26
Наука
«Роснефть» впервые в истории пробурила шесть скважин в Арктике
00:25
Общество
Вице-премьер Абрамченко не согласовала проект об утилизации отходов
00:23
Общество
Северные регионы России стали лидерами кредитного благополучия
00:23
Армия
Российские ПВО отразили атаки гиперзвуковых систем на учениях в Астраханской области
00:17
Экономика
МЭР не исключил появление «черных лебедей» из-за неопределенности инфляции
Все новости

«Локомотив» потерпел поражение от «Галатасарая» в матче Лиги Европы

  /   Обновлено: 22 октября 2021 00:11
Общество
«Локомотив» потерпел поражение от «Галатасарая» в матче Лиги Европы
fclm.ru  /  Пресс-служба ФК «Локомотив».

Москва, 22 октября. Московский «Локомотив» в очередной раз не смог одержать победу в рамках Лиги Европы. Российская команда на домашнем стадионе потерпела поражение от турецкого «Галатасарая». Матч закончился со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил турецкий полузащитник Керем Актюркоглу. Он появился на поле на 67-й минуте, заменив нападающего Барыша Йылмаза. Турок поразил ворота «Локомотива» на 82-й минуте встречи. Московская команда в матчах всех турниров не может одержать победу уже семь игр подряд. После трех матчей группового этапа Лиги Европы «Локомотив» имеет лишь одно очко. Лидером группы является турецкий коллектив. «Галатасарай» заработал семь очков.

Другая российская команда «Зенит» также потерпела поражение в матче Лиги чемпионов. Петербургский клуб уступил итальянскому «Ювентусу». Полузащитник туринцев Деян Кулушевски поразил ворота сине-бело-голубых на 86-й минуте. Это взятие ворот стало единственным в матче.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Локомотив» потерпел поражение от «Галатасарая» в матче Лиги Европы
футбол локомотив лига европы галатасарай
Комментировать