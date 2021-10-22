«Локомотив» потерпел поражение от «Галатасарая» в матче Лиги Европы

Москва, 22 октября. Московский «Локомотив» в очередной раз не смог одержать победу в рамках Лиги Европы. Российская команда на домашнем стадионе потерпела поражение от турецкого «Галатасарая». Матч закончился со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил турецкий полузащитник Керем Актюркоглу. Он появился на поле на 67-й минуте, заменив нападающего Барыша Йылмаза. Турок поразил ворота «Локомотива» на 82-й минуте встречи. Московская команда в матчах всех турниров не может одержать победу уже семь игр подряд. После трех матчей группового этапа Лиги Европы «Локомотив» имеет лишь одно очко. Лидером группы является турецкий коллектив. «Галатасарай» заработал семь очков.

Другая российская команда «Зенит» также потерпела поражение в матче Лиги чемпионов. Петербургский клуб уступил итальянскому «Ювентусу». Полузащитник туринцев Деян Кулушевски поразил ворота сине-бело-голубых на 86-й минуте. Это взятие ворот стало единственным в матче.