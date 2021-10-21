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Геополитик Соколов заявил о неготовности Киева ко вступлению в НАТО из-за ВСУ
Политика
Геополитик Соколов заявил о неготовности Киева ко вступлению в НАТО из-за ВСУ
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 октября. Геополитик Константин Соколов прокомментировал слова пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о готовности Украины ко вступлению в НАТО из-за «огромной силы» ВСУ.

У Украины очень устаревшие образцы бронетехники, поэтому она не может считаться обладателем одного из самых сильнейших в мире воинских формирований. Поэтому заявление Арестовича о превосходстве ВСУ над войсками Альянса носит рекламный характер, чтобы поддержать тренд на вступление Киева в НАТО, заявил Соколов «ПолитЭксперту».

«Сила армии — это даже не уровень подготовки отдельных подразделений и видов вооруженных сил. Войска — это то, что в комплексе защищает государство, действует системно и, конечно, с этой точки зрения Украина проделала путь по мобилизации военно-полицейских возможностей своей армии на Востоке Украины», — отметил геополитик.

Арестович подчеркнул, что Украина на намерена вступать в НАТО в качестве «просителей». Он аргументировал это тем, что Киев может дать военному блоку «огромную силу», так как армия Украины занимает четвертое место среди самых сильных стран блока, передает «Царьград».

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс стало бы крайне опасным шагом. Руденко добавил, что любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает позицию Москвы по Украине, подчеркнул замминистра иностранных дел.

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Киев всу нато
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