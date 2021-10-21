Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 00:41
00:37
Общество
Спрос на путевки в Турцию вырос на 300% после объявления нерабочих дней в России
00:36
Спорт
Губерниев назвал скверной игру российских футболистов в еврокубках
00:29
Спорт
Президент Bellator Кокер одобрил выбор соперника на бой с Емельяненко
00:27
Экономика
Российские производители колбас и сосисок предупредили о подорожании продукции
00:26
Экономика
Минэкономразвития предложило поддержать экологичные проекты субсидиями
00:26
Наука
«Роснефть» впервые в истории пробурила шесть скважин в Арктике
00:25
Общество
Вице-премьер Абрамченко не согласовала проект об утилизации отходов
00:23
Общество
Северные регионы России стали лидерами кредитного благополучия
00:23
Армия
Российские ПВО отразили атаки гиперзвуковых систем на учениях в Астраханской области
00:17
Экономика
МЭР не исключил появление «черных лебедей» из-за неопределенности инфляции
Все новости

Шугалей указал на важность проведения в срок президентских выборов в Ливии
Весь мир
Шугалей указал на важность проведения в срок президентских выборов в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Президентские выборы в Ливии необходимо провести в срок, и нельзя переносить их дату по желанию отдельных политических игроков. Об этом ФАН заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Сегодня, 21 октября, в Триполи состоялась международная конференция по поддержке стабильности Ливии. В итоговом заявлении, зачитанном министром иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлой Мангуш, подчеркивается приверженность властей североафриканской страны международным резолюциям, включая результаты берлинских конференций.

Глава МИД отметила призыв ко всем государствам возобновить работу дипломатических представительств в Триполи, а также важность проведения президентских и парламентских выборов в запланированную дату.

Комментируя это событие, Шугалей напомнил, что плебисцит должен состояться 24 декабря, как это обозначено в «Дорожной карте», составленной по итогам Ливийского форума политического диалога (ЛФПД).

«Дата плебисцита - это дата, которая объединила жителей страны и не может быть перенесена по желанию отдельных политических игроков», - считает он.

Социолог отметил, что до участия в избирательном процессе необходимо допустить всех желающих. Это позволит добиться прочного мира в североафриканском государстве и предотвратить возможные конфликты.

Глава ФЗНЦ также высказался о возможной передаче активов Национальной нефтяной корпорации (ННК) иностранным инвесторам. По его словам, подобный вопрос может решаться исключительно под контролем избранного народом национального лидера, как гаранта соблюдения интересов граждан.

«Если этот вопрос решать сейчас, до выборов главы государства, это лишь усилит противоречия внутри страны и может породить новые конфликты», - подытожил Шугалей.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Шугалей указал на важность проведения в срок президентских выборов в Ливии
выборы ливия шугалей
Комментировать