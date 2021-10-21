Шугалей указал на важность проведения в срок президентских выборов в Ливии

Президентские выборы в Ливии необходимо провести в срок, и нельзя переносить их дату по желанию отдельных политических игроков. Об этом ФАН заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Сегодня, 21 октября, в Триполи состоялась международная конференция по поддержке стабильности Ливии. В итоговом заявлении, зачитанном министром иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлой Мангуш, подчеркивается приверженность властей североафриканской страны международным резолюциям, включая результаты берлинских конференций.

Глава МИД отметила призыв ко всем государствам возобновить работу дипломатических представительств в Триполи, а также важность проведения президентских и парламентских выборов в запланированную дату.

Комментируя это событие, Шугалей напомнил, что плебисцит должен состояться 24 декабря, как это обозначено в «Дорожной карте», составленной по итогам Ливийского форума политического диалога (ЛФПД).

«Дата плебисцита - это дата, которая объединила жителей страны и не может быть перенесена по желанию отдельных политических игроков», - считает он.

Социолог отметил, что до участия в избирательном процессе необходимо допустить всех желающих. Это позволит добиться прочного мира в североафриканском государстве и предотвратить возможные конфликты.

Глава ФЗНЦ также высказался о возможной передаче активов Национальной нефтяной корпорации (ННК) иностранным инвесторам. По его словам, подобный вопрос может решаться исключительно под контролем избранного народом национального лидера, как гаранта соблюдения интересов граждан.