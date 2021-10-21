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Роспотребнадзор рассказал об увольнениях за отказ от вакцинации
Общество
Роспотребнадзор рассказал об увольнениях за отказ от вакцинации
pixabay.com

Санкт-Петербург, 21 октября. Жителей Вологодской области, которые попадают под обязательную вакцинацию от коронавируса, но необоснованного отказываются от нее, могут уволить или перевести на удаленку.

Однако перевод на дистанционку возможен в том случае, если позволяет производственный процесс. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Кузнецова на заседании оперштаба.

«В случае отказа работника к установленному сроку пройти вакцинацию без уважительной причины, то есть при отсутствии сведений о противопоказаниях, работодателю необходимо отстранить работника от работы без сохранения заработной платы», — сказала она.

При этом Кузнецова напомнила про ответственность за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. Таким образом физические лица могут быть оштрафованы на 15–40 тысяч рублей, а должностные — на 50–150 тысяч рублей.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал условие для обязательной вакцинации. Она возможна только в том случае, если вакцину против COVID-19 внесу в общенациональный календарь прививок, передает «Царьград».

Также обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Севастополе. Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники сфер здравоохранения, соцзащиты, торговли и предприятий общепита. Прививку также должны сделать сотрудники салонов красоты, ЖКХ, соляриев и культурных учреждений.

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