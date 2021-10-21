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Франция заморозит цены на газ до конца 2022 года
Экономика
Франция заморозит цены на газ до конца 2022 года
pixabay.com

Париж, 21 октября. Правительство Франции решило заморозить цены на газ в стране до конца 2022 года, сообщил в эфире телеканала TF1 премьер-министр Жан Кастекс.

Ранее кабмин Франции собирался заморозить цену на газ всего лишь до апреля 2022 года. Однако эксперты предупредили правительство, что снижение цен будет происходить медленнее, чем ожидалось, отметил Кастекс.

«Поэтому мы приняли ответственное решение и ввели мораторий на весь 2022 год», — подчеркнул премьер-министр Франции.

Накануне возобновила рост стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF. Договор о поставке тысячи кубометров топлива в ноябре торгуется на отметке в 1155,4 доллара. Цена на газ растет на ключевых энергетических рынках ЕС.

Специалисты связывают ситуацию с новостным фоном. Крупнейший российский поставщик газа «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту. Кроме этого, компания забронировала лишь треть от предложенных «Оператором ГТС Украины» мощностей.

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