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Активисты La Synergie осудили миротворцев ООН за пособничество боевикам
Весь мир
Активисты La Synergie осудили миротворцев ООН за пособничество боевикам
flickr.com  /  Hervé Serefio

Банги, 21 октября. Центральноафриканская гражданская организация La Synergie раскритиковала многопрофильную миссию ООН (МИНУСКА) за сотрудничество с боевиками. В качестве доказательства общественники привели видео, на котором запечатлена беседа главаря бандформирования «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарассы с миротворцами.

«Развертывание миссии ООН изначально преследовало цель разобраться с насилием и преступлениями вооруженных группировок. Однако «голубые каски» не выполнили ни одно обещание.

За девять лет присутствия они продемонстрировали слабость и неэффективность в вопросе урегулирования кризиса. Видео с Дарасса доказывает, что боевики и миротворцы ООН находятся в хороших отношениях», — заявил доктор Эулоге Доктууве Кои, представитель La Synergie.

flickr.com / Hervé Serefio

Общественный деятель потребовал Совет Безопасности ООН вывести контингент МИНУСКА из ЦАР и заняться реформами миротворческого сектора:

«Совбез ООН обязан изменить подход к многопрофильным операциям и обновить устаревший инструментарий. «Голубые каски» — бесполезное формирование, провоцирующее конфликты на территории республики. Народ заслуживает спокойствия и мирной жизни. Граждане ЦАР не нуждаются в присутствии миротворцев ООН».

Ранее камерунский водитель, попавший в засаду боевиков, дал интервью изданию La Fraternite. Пострадавший осудил бездействие сотрудников МИНУСКА, которое приводит к убийствам и грабежам гражданских.

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