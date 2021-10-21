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Экс-главе фан-клуба «Спартака» запретили посещать матчи после избиения журналиста
Происшествия
Экс-главе фан-клуба «Спартака» запретили посещать матчи после избиения журналиста
Prt Scr twitter.com  /  @zenit_spb

Москва, 21 октября. Тушинский районный суд Москвы запретил бывшему главе фан-клуба «Спартака» Валентину Коршунову посещать официальные спортивные соревнования в течение двух лет после нападения на журналиста Щеголева.

Московский суд также назначил спартаковскому болельщику штраф в размере 5 тысяч рублей. Судья признал Коршунова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь Тушинского районного суда Москвы.

Коршунов в пьяном виде во время матча группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером» высказал претензию о съемке корреспонденту Щеголеву, который имел аккредитацию и выполнял редакторское задание. Болельщик начал оскорблять журналиста, после чего несколько раз ударил его в лицо.

Ранее правоохранители задержали избившего журналиста болельщика «Спартака» и доставили его в отделение МВД. В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили, что заявление о побоях поступило от гражданина 2000 года рождения.

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