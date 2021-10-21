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Путин: США не должны снимать с себя ответственность за произошедшее в Афганистане
Политика
Путин: США не должны снимать с себя ответственность за произошедшее в Афганистане
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 21 октября. США заварили кашу в Афганистане и не должны снимать с себя ответственность за произошедшее в республике. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

США имеют все необходимые инструменты, включая финансовые, которые помогут повлиять на ситуацию в Афганистане и помочь народу республики, считает президент России.

При этом Путин заявил, что лидеры «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в России) должны построить отношения со всеми этническими и религиозными группами, а также наладить связь с политическими и общественными организациями в Афганистане.

Кроме этого, российский лидер подчеркнул, что афганскому народу нельзя навязывать все то, что ему предлагали США и СССР, хотя Советский Союз вел себя более сдержанно.

«РФ хотела бы, чтобы в Афганистане учитывались интересы женщин и в целом были найдены приемлемые компромиссы», — сказал Путин.

На Международном дискуссионном клубе «Валдай» Владимир Путин также прокомментировал возможность мировой войны. По его словам, существует угроза полного взаимного уничтожения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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путин сша афганистан
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