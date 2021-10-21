Выступление Путина на «Валдае» закончилось спустя 3,5 часа

Сочи, 21 октября. Российский лидер Владимир Путин закончил выступать на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В ходе заседания Путин отвечал на различные вопросы, касающиеся всего происходящего в мире. Его выступление длилось 3,5 часа.

На «Валдае» президент России заявил, что дефицит газа в Европе может достичь показателя в 70 млрд кубометров. При этом он подчеркнул, что в этом виновата экономическая политика Еврокомиссии. Путин отметил, что Москва в свою очередь нарастила поставки газа в Европу, передает «Царьград».

Ранее Путин назвал ситуацию на Украине тупиком. Глава государства прокомментировал преследование главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По словам Путина, политика пытаются привлечь к ответственности за открытую позицию, которая направлена на стабилизацию в стране.