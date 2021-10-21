Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 23:09
23:01
Экономика
Франция заморозит цены на газ до конца 2022 года
22:34
Весь мир
Активисты La Synergie осудили миротворцев ООН за пособничество боевикам
22:28
Происшествия
Экс-главе фан-клуба «Спартака» запретили посещать матчи после избиения журналиста
21:51
Политика
Путин: США не должны снимать с себя ответственность за произошедшее в Афганистане
21:50
Политика
Выступление Путина на «Валдае» закончилось спустя 3,5 часа
21:44
Политика
Путин заявил о необходимости участия России в урегулировании конфликта в Карабахе
21:32
Политика
Путин озвучил результат своей работы на посту президента России
21:31
Весь мир
Россия и Франция обсудили кризис безопасности Мали
21:29
Политика
Путин «снизил» перспективы ОБСЕ и Совета Европы на дальнейшее существование
21:26
Политика
Путин назвал ядерное оружие огромной ответственностью держав
Все новости

Путин заявил о необходимости участия России в урегулировании конфликта в Карабахе
Политика
Путин заявил о необходимости участия России в урегулировании конфликта в Карабахе
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Сочи, 21 октября. Российский президент Владимир Путин заявил, что в Нагорном Карабахе в целом получается сохранить стабильную ситуацию, однако не всегда удается избежать инцидентов. Без России урегулировать конфликт нельзя.

Сохранять перемирие в регионе необходимо только при участии России, так как карты о границах находятся в российском Генеральном штабе. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Также президент России высказался о современной войне. По словам Путина, кто бы ни брал верх в войнах сейчас, она все равно не прекращается, а лишь меняет форму, так как условный победитель не хочет или не может обеспечить «мирное строительство», передает «Царьград».

Ранее Путин рассказал, что его семья всегда с уважением относилась к России. По словам главы государства, в быту родные не говорили лозунгами и не было показного патриотизма. Все было в меру, но с данью уважения, констатировал президент.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин заявил о необходимости участия России в урегулировании конфликта в Карабахе
путин конфликт карабах
Комментировать