Путин заявил о необходимости участия России в урегулировании конфликта в Карабахе

Сочи, 21 октября. Российский президент Владимир Путин заявил, что в Нагорном Карабахе в целом получается сохранить стабильную ситуацию, однако не всегда удается избежать инцидентов. Без России урегулировать конфликт нельзя.

Сохранять перемирие в регионе необходимо только при участии России, так как карты о границах находятся в российском Генеральном штабе. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Также президент России высказался о современной войне. По словам Путина, кто бы ни брал верх в войнах сейчас, она все равно не прекращается, а лишь меняет форму, так как условный победитель не хочет или не может обеспечить «мирное строительство», передает «Царьград».

Ранее Путин рассказал, что его семья всегда с уважением относилась к России. По словам главы государства, в быту родные не говорили лозунгами и не было показного патриотизма. Все было в меру, но с данью уважения, констатировал президент.