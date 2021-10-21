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Путин озвучил результат своей работы на посту президента России

  /   Обновлено: 21 октября 2021 21:32
Политика
Путин озвучил результат своей работы на посту президента России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что результатом его работы на посту стало сокращение числа людей, проживающих за чертой бедности с 40 млн до 19-20 млн.

По словам Путина главным достижением его работы стало сокращение уровня бедности вдвое. Глава российского государства отметил, что не думает о своей роли в истории. Когда начинаешь об этом думать, пора завершать работу, заявил президент России в ходе выступления на пленарной сессии клуба «Валдай».

В этом году главной темой Международного дискуссионного клуба «Валдая» стала «Глобальная встряска - XXI: человек, ценности, государство». Мероприятие проходит в Сочи с 18 по 21 октября. Его посетили представители 45 стран мира.

Глава государства в своей речи также заявил, что сегодняшняя модель капитализма себя исчерпала. Он отметил, что в ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий.

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