Путин озвучил результат своей работы на посту президента России

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что результатом его работы на посту стало сокращение числа людей, проживающих за чертой бедности с 40 млн до 19-20 млн.

По словам Путина главным достижением его работы стало сокращение уровня бедности вдвое. Глава российского государства отметил, что не думает о своей роли в истории. Когда начинаешь об этом думать, пора завершать работу, заявил президент России в ходе выступления на пленарной сессии клуба «Валдай».

В этом году главной темой Международного дискуссионного клуба «Валдая» стала «Глобальная встряска - XXI: человек, ценности, государство». Мероприятие проходит в Сочи с 18 по 21 октября. Его посетили представители 45 стран мира.

Глава государства в своей речи также заявил, что сегодняшняя модель капитализма себя исчерпала. Он отметил, что в ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий.