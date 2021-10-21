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Путин «снизил» перспективы ОБСЕ и Совета Европы на дальнейшее существование

  /   Обновлено: 21 октября 2021 21:29
Политика
Путин «снизил» перспективы ОБСЕ и Совета Европы на дальнейшее существование
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Сочи, 21 октября. Перспективы существования ОБСЕ и Совета Европы снижаются, если они будут поучать страны постсоветского пространства.

Президент России Владимир Путин заявил, что если Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совет Европы будут поучать страны постсоветского пространства, то перспектив их существования очень мало. Об этом российский лидер заявил на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

Кроме того, президент России назвал ситуацию на Украине тупиком, где группа людей руководит государством. Он отметил, что украинцам не дадут легальными способами сформировать в стране органы власти, передает «Царьград».

Ранее Путин заявил, что резкое повышение газовых цен спровоцировано политикой Евросоюза. Президент России подчеркнул, что дефицит составляет порядка 70 миллиардов кубометров газа, но РФ не имеет к этому отношения.

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