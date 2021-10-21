Россия и Франция обсудили кризис безопасности Мали

Бамако, 21 октября. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы министерства иностранных дела Михаил Богданов встретился с послом Франции Пьером Леви.

Политики обсудили проблемы, связанные с обеспечением безопасности в Сахаро-Сахельском регионе. Отдельное внимание чиновники уделили теме стабилизации обстановки в Мали.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам африканской повестки дня, включая борьбу с терроризмом, наркотрафиком и нелегальной миграцией», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига рассказал журналистам Le Monde, что большая часть проблем спровоцирована многолетним военным присутствием Франции. Отношения между бывшей метрополией и республикой охладели в частности из-за агрессивной риторики Эммануэля Макрона.

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Глава Франции поставил под сомнение суверенность африканской страны, легитимность ее властей, а также провал французской военной операции «Бархан». В связи с этим министр иностранных дел Мали вызвал посла Франции в МИД. Политик призвал Париж к сдержанности и посоветовал представителям Елисейского дворца обратить внимание на реальные проблемы — усилить борьбу с терроризмом.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров поддержал африканских политиков. Он напомнил международному сообществу о суверенитете Мали и ее праве самостоятельно выбирать союзников: