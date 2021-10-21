Путин назвал ядерное оружие огромной ответственностью держав

Сочи, 21 октября. Российский лидер Владимир Путин призвал помнить о том, что существует угроза полного взаимного уничтожения.

Огромной ответственностью государств является ядерное оружие, поэтому стоит помнить про угрозу полного взаимного уничтожения. Об этом президент России заявил на Международном дискуссионном клубе «Валдай», комментируя вероятность возникновения мировой войны.

Также он назвал революцию путем усугубления кризиса, а не способом выйти из него. Говоря об СССР, Путин назвал государства жертвой догматиков разного толка.

Ранее глава государства заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование в Ливане. Президент подчеркнул, что Москва не принимает чью-либо сторону во внутриполитических делах в Ливане. При этом он заявил, что наведет справки о том, есть ли у России данные, способные помочь Ливану в расследовании взрыва в порту Бейрута.