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Путин рассказал о поездках на электромобилях в Ново-Огарево

  /   Обновлено: 21 октября 2021 21:26
Политика
Путин рассказал о поездках на электромобилях в Ново-Огарево
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин рассказал, что «гоняет» на электромобилях в Ново-Огарево и не ощущает разницы с обычными машинами. Об этом он сообщил на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

На электромобилях российский лидер ездит по своей резиденции в Ново-Огареве в Подмосковье. Также он назвал такие машины приемистыми и хорошими.

«Да, в Ново-Огарево гоняю на этих машинах, это правда, да. Разницы нет, разницы я не чувствую почти», — рассказал Путин.

Также на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер назвал ситуацию на Украине тупиком, где группа людей управляет страной.

Он прокомментировал преследование главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По словам Путина, Медведчука хотят привлечь к ответственности за то, что он пытается стабилизировать ситуацию на Украине.

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