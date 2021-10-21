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Фильмы Ридли Скотта и Уэса Андерсона выйдут в России позже запланированных дат
Общество
Фильмы Ридли Скотта и Уэса Андерсона выйдут в России позже запланированных дат
Кадр из фильма «The Last Duel»

Москва, 21 октября. Компании Disney, «Пионер» и «Наше кино» обновили график премьер некоторых зарубежных и отечественных фильмов. Это связано с новыми ограничениями, которые начнут действовать с 28 октября.

Супергеройский блокбастер «Вечные» Хлои Чжао покажут не 4 ноября, а 8 ноября. Драма «Последняя дуэль» Ридли Скотта выйдет в прокат не в конце месяца (28 октября), а 18 ноября. Долгожданная картина «Французский вестник» Уэса Андерсона будет представлена на неделю позже — 18 ноября, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Ранее президент России Владимир Путин одобрил введение с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. На этот шаг в России пошли из-за непростой эпидемиологической ситуации.

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кино прокат премьеры
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