Показавшая нового жениха Волочкова обратилась к его бывшим возлюбленным

Москва, 21 октября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова показала нового избранника. Его зовут Владимир. Фото с женихом артистка разместила на своей странице в Instagram.

Танцовщица не скрывает, что состоит в отношениях. Своих избранников она старается не показывать, но при этом активно демонстрирует презенты от возлюбленных. Не так давно стало известно, что у экс-балерины новый ухажер. Она даже публиковала кадры с ним, но разглядеть суженого было очень сложно, пишет «Вечерняя Москва».

«Это просто мы. Счастливые утренние «АВ» — Анастасия и Владимир», — написала 45-летняя танцовщица.

Артистка обратилась к бывшим возлюбленным своего избранника и поинтересовалась, почему они активизировались, когда мужчина стал занят. Она задалась вопросом, почему женщины не ценили своего возлюбленного, когда он был рядом.

В настоящее время Анастасия Волочкова судится с Большим театром. Поводом для искового заявления стали незаконные, по ее мнению, действия со стороны руководства. Суд отказал ей в удовлетворении иска.