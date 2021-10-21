Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 21:39
21:32
Политика
Путин озвучил результат своей работы на посту президента России
21:31
Весь мир
Россия и Франция обсудили кризис безопасности Мали
21:29
Политика
Путин «снизил» перспективы ОБСЕ и Совета Европы на дальнейшее существование
21:26
Политика
Путин назвал ядерное оружие огромной ответственностью держав
21:24
Политика
Путин рассказал о поездках на электромобилях в Ново-Огарево
21:24
Общество
Фильмы Ридли Скотта и Уэса Андерсона выйдут в России позже запланированных дат
21:19
Шоу-бизнес
Показавшая нового жениха Волочкова обратилась к его бывшим возлюбленным
21:16
Шоу-бизнес
Башаров посоветовал обвинившей его в насилии экс-супруге Архаровой меньше пить
21:14
Шоу-бизнес
Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория показала фигуру после похудения на 20 кг
21:11
Общество
Отказавшаяся принять премию «Старушка года» Елизавета II отменила поездку из-за врачей
Все новости

Показавшая нового жениха Волочкова обратилась к его бывшим возлюбленным
Шоу-бизнес
Показавшая нового жениха Волочкова обратилась к его бывшим возлюбленным
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 21 октября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова показала нового избранника. Его зовут Владимир. Фото с женихом артистка разместила на своей странице в Instagram.

Танцовщица не скрывает, что состоит в отношениях. Своих избранников она старается не показывать, но при этом активно демонстрирует презенты от возлюбленных. Не так давно стало известно, что у экс-балерины новый ухажер. Она даже публиковала кадры с ним, но разглядеть суженого было очень сложно, пишет «Вечерняя Москва».

«Это просто мы. Счастливые утренние «АВ» — Анастасия и Владимир», — написала 45-летняя танцовщица.

Артистка обратилась к бывшим возлюбленным своего избранника и поинтересовалась, почему они активизировались, когда мужчина стал занят. Она задалась вопросом, почему женщины не ценили своего возлюбленного, когда он был рядом.

В настоящее время Анастасия Волочкова судится с Большим театром. Поводом для искового заявления стали незаконные, по ее мнению, действия со стороны руководства. Суд отказал ей в удовлетворении иска.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Показавшая нового жениха Волочкова обратилась к его бывшим возлюбленным
волочкова фото соцсети
Комментировать