Башаров посоветовал обвинившей его в насилии экс-супруге Архаровой меньше пить

Москва, 21 октября. Актер Марат Башаров честно рассказал о своих отношениях с бывшими женами, в частности, с Екатериной Архаровой, которая обвинила его в домашнем насилии. Он отметил, что поддерживает теплые контакты с женщиной.

По его словам, с Архаровой он общается чуть меньше, чем с другими бывшими возлюбленными. При этом когда у второй жены хорошее настроение, она может позвонить третьей супруге артиста и позвать ее на день рождения, отметил он.

«Она приезжала к нам с Лизой [Шевырковой, третья жена актера] в дом. Но из-за того, что она была в прекрасном настроении, Лиза была вынуждена вызвать мужа Кати, чтобы тот ее забрал, потому что человек стоял у шлагбаума, пил вино и требовал продолжения банкета. Катенька, дорогая, нужно меньше пить!» — заявил Башаров в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Он не смог не прокомментировать тему домашнего насилия, в котором его обвиняли экс-возлюбленные. Артист возмущен, что «пощечина на кухне» считается жестоким избиением, а о регулярном насилии над женщиной все молчат, пишет «Вечерняя Москва».

Несмотря на несколько неудачных отношений, артист не теряет надежды найти свою единственную и неповторимую. У актера есть избранница, которая, по его мнению, в разы лучше предыдущих дам сердца. Называть имя любимой женщины артист отказался.