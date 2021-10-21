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Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория показала фигуру после похудения на 20 кг
Шоу-бизнес
Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория показала фигуру после похудения на 20 кг
Global Look Press  /  Billy Bennight/AdMedia

Лос-Анджелес, 21 октября. Голливудская актриса Ева Лонгория поделилась фото в бикини с отдыха в Мексике. Звезда продемонстрировала постройневшую фигуру и спровоцировала волну комплиментов.

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория регулярно делится с поклонниками не только кадрами со светских мероприятий, но и демонстрирует изменения фигуры. Меньше года назад актриса стала мамой и вскоре объявила войну лишним килограммам. Всего за полгода ей удалось похудеть на 20 кг, передает издание «Дни.ру».

Однако голливудская знаменитость не планирует останавливаться на достигнутом. Изнурительные тренировки дают о себе знать, поэтому Лонгория смело фотографируется в обтягивающих лосинах или купальнике. Так, актриса показала стройную фигуру во время отдыха. Пост звезды мгновенно вызвал восхищение фолловеров.

«Вау, потрясающе!»;

«Иногда нам хотелось бы быть ею»;

«Нас заблокируют за домогательства на ее странице»; — писали пораженные поклонники.


Лонгория активно следит за собой, чтобы как можно скорее вернуться в добеременную форму. Актриса полностью исключила из рациона простые углеводы и совместила сразу несколько видов силовых и кардионагрузок.

Блогер Катя Жужа также стала матерью совсем недавно и уже начала процесс похудения. Звезда призналась, что лишние килограммы не покидают ее, несмотря на диеты.

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Ева Лонгория звезды красота
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