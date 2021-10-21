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Губернатор колумбийской Антьокии попал в тюрьму из-за коррупции и связей с боевиками ELN
Весь мир
Губернатор колумбийской Антьокии попал в тюрьму из-за коррупции и связей с боевиками ELN
twitter.com  /  Пресс-служба налоговой полиции Колумбии

Богота, 21 октября. Губернатор колумбийского департамента Араука Хосе Факундо Кастильо был арестован в связи с обвинениями в коррупции и сотрудничестве с вооруженной группировкой «Армия национального освобождения» (ELN). Об этом сообщает агентство El Tiempo.

Прокуратура Колумбии обвиняет Кастильо в подписании соглашений на основе правительственных средств с боевиками фронта Доминго Лаина Саенса. По версии властей, членам группировки доставались государственные контракты и финансирование по правительственным грантам в таких областях, как исследования и строительство дорог, разработка проектов общественных пространств, образовательной инфраструктуры. В обмен на это партизаны обеспечивали безопасность муниципалитетов Арауки.

Власти задержали губернатора в Боготе 20 октября. Против Кастильо выдвинуты обвинения в сговоре с целью совершения преступления и финансировании терроризма или организованной преступности.

В заявлении прокуратуры отмечается, что Кастильо сотрудничал с вооруженной группировкой в период, когда он занимал пост губернатора с 2012 по 2015 год и с 2020 по настоящее время. Соглашения обеспечивали боевикам право на сохранение влияния в департаменте, продолжение преступной деятельности, получение логистической и военной поддержки. Во время первого срока на посту губернатора Кастильо подписал восемь таких документов.

Прокуратура утверждает, что губернатор пришел к власти в результате коррупционных действий. Предположительно, он отдавал миллионы, а также проценты от государственных контрактов лицам, обеспечившим его победу на выборах.

Департамент Араука, граничащий с Венесуэлой, является одним из наиболее опасных в Колумбии из-за деятельности незаконных вооруженных группировок. Здесь часто происходят нападения на военных и полицейских.

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коррупция колумбия
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