Губернатор колумбийской Антьокии попал в тюрьму из-за коррупции и связей с боевиками ELN

Богота, 21 октября. Губернатор колумбийского департамента Араука Хосе Факундо Кастильо был арестован в связи с обвинениями в коррупции и сотрудничестве с вооруженной группировкой «Армия национального освобождения» (ELN). Об этом сообщает агентство El Tiempo.

#ATENCIÓN | Funcionarios del #CTI de la #Fiscalía capturaron al Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, quien entre los años 2012 y 2021 habría entregado la contratación de este ente territorial a personas relacionadas con el grupo armado ELN. pic.twitter.com/CAlzgWlEqN — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 21, 2021

Прокуратура Колумбии обвиняет Кастильо в подписании соглашений на основе правительственных средств с боевиками фронта Доминго Лаина Саенса. По версии властей, членам группировки доставались государственные контракты и финансирование по правительственным грантам в таких областях, как исследования и строительство дорог, разработка проектов общественных пространств, образовательной инфраструктуры. В обмен на это партизаны обеспечивали безопасность муниципалитетов Арауки.

Власти задержали губернатора в Боготе 20 октября. Против Кастильо выдвинуты обвинения в сговоре с целью совершения преступления и финансировании терроризма или организованной преступности.

El Gobernador de Arauca fue detenido por orden de la Fiscalía.

Los delitos de los que se le acusa son terrorismo, concierto para delinquir y corrupción en contratación .

José Facundo Castillo pertenece al descolorido y corrupto Partido de La U. pic.twitter.com/7uCwsOS0bS — Euquico (@Eclides3) October 21, 2021

В заявлении прокуратуры отмечается, что Кастильо сотрудничал с вооруженной группировкой в период, когда он занимал пост губернатора с 2012 по 2015 год и с 2020 по настоящее время. Соглашения обеспечивали боевикам право на сохранение влияния в департаменте, продолжение преступной деятельности, получение логистической и военной поддержки. Во время первого срока на посту губернатора Кастильо подписал восемь таких документов.

Прокуратура утверждает, что губернатор пришел к власти в результате коррупционных действий. Предположительно, он отдавал миллионы, а также проценты от государственных контрактов лицам, обеспечившим его победу на выборах.

Департамент Араука, граничащий с Венесуэлой, является одним из наиболее опасных в Колумбии из-за деятельности незаконных вооруженных группировок. Здесь часто происходят нападения на военных и полицейских.