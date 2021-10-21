Отказавшаяся принять премию «Старушка года» Елизавета II отменила поездку из-за врачей

Лондон, 21 октября. Королева Великобритании Елизавета II, желавшая отправиться в Северную Ирландию, отменила поездку. Такое решение она приняла после консультации с врачами.

Елизавета II должна была покинуть Виндзорский замок и отправиться в Северную Ирландию. Поездка у нее была запланирована на два дня — среду и четверг. Но после разговора с медиками королева решила отказаться от перемещений по стране.

По информации близкого к Букингемскому дворцу источника, это не связано с коронавирусом, передает CNN.

«Ее Величество пребывает в хорошем настроении и разочарована тем, что больше не сможет посетить Северную Ирландию, где она должна была провести ряд мероприятий», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Интересно, что еще пару дней назад 95-летняя королева вежливо отказалась от премии «Старушка года». Она считает, что не подходит под возрастные критерии. Елизавета II убеждена, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, пишет «Вечерняя Москва».