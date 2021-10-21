Путин назвал правильным решение президента США вывести войска из Афганистана

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что считает правильным решение американского коллеги Джо Байдена вывести подразделения ВС США из Афганистана.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. По словам Путина, американский президент понимал, что столкнется с критикой из-за данного решения, но все равно взял на себя эту ответственность.

«Он правильно сделал, что вывел войска из Афганистана. Он наверняка понимал, может быть, он не знал в деталях, как это будет происходить, но он понимал, что так или иначе внутриполитически это будет одна из линий атаки», — сказал Путин.

Ранее российский лидер говорил, что текущая обстановка в Афганистане является прямым следствием иностранного вмешательства в дела Кабула. Кроме того, после вывода ВС США в стране произошел новый кризис.