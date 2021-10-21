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Путин назвал правильным решение президента США вывести войска из Афганистана
Политика
Путин назвал правильным решение президента США вывести войска из Афганистана
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что считает правильным решение американского коллеги Джо Байдена вывести подразделения ВС США из Афганистана.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. По словам Путина, американский президент понимал, что столкнется с критикой из-за данного решения, но все равно взял на себя эту ответственность.

«Он правильно сделал, что вывел войска из Афганистана. Он наверняка понимал, может быть, он не знал в деталях, как это будет происходить, но он понимал, что так или иначе внутриполитически это будет одна из линий атаки», — сказал Путин.

Ранее российский лидер говорил, что текущая обстановка в Афганистане является прямым следствием иностранного вмешательства в дела Кабула. Кроме того, после вывода ВС США в стране произошел новый кризис.

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