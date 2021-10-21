Участники конференции по Ливии в Триполи призвали к выводу наемников из страны

Триполи, 21 октября. Участники международной конференции по поддержке стабильности Ливии подтвердили необходимость вывода иностранных сил и наемников из государства и отказа от любого внешнего вмешательства.

В итоговом заявлении, зачитанном министром иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлой Мангуш, указана приверженность ливийских властей международным резолюциям, включая итоги берлинских конференций. Прекращение конфликта является предпосылкой становления мира в регионе. Подчеркивается поддержка кабмином деятельности Совместного военного комитета «5+5».

Участники подтвердили неприятие иностранного вмешательства в дела североафриканской страны. Также содержится призыв ко всем государствам возобновить работу диппредставительств в Триполи. Отмечается важность подготовки к проведению президентских и парламентских выборов в запланированную дату, 24 декабря.

Глава МИД Кувейта Ахмад Насер Аль Сабах назвал нынешний саммит «свидетельством возвращения Ливии на международную арену». Он заявил о поддержке усилий по достижению безопасности и стабильности.

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Министр иностранных дел Египта Самех Шукри в ходе конференции предложил четыре условия для достижения всеобъемлющего политического урегулирования. Это определение инструментов для реализации вывода всех боевиков из страны в четко установленные сроки, выполнение всех положений соглашения о прекращении огня, разработка плана по разоружению группировок и введение санкций в отношении тех, кто стремится уклониться от обязательств или обойти международные решения.

Саммит при участии зарубежных делегаций прошел в четверг в отеле Corinthia. Мероприятие призвано поспособствовать формированию необходимых механизмов и комплексного видения для обеспечения стабильности Ливии.