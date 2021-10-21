Украинское предприятие НПО «Практика» модернизировало советскую БМП-1

Киев, 21 октября. Специалисты украинского НПО «Практика» представили секретарю СНБО Украины Алексею Данилову обновленную версию БМП-1 с модулем «Копье».

По словам разработчиков, модернизированная версия боевой машины получила более современную аппарель – платформу для подъема и спуска военнослужащих, техники и различных грузов. Также БМП имеет увеличенный десантный отсек, в котором гораздо удобнее размещать солдат.

Отмечается, что примененные в процессе обновления новшества сделали БМП-1 похожей на зарубежные образцы военной техники данного класса. При этом боевая единица лишилась возможности вести огонь через бойницы. Для этих целей может быть применен боевой модуль «Копье» с автоматической пушкой калибра 30 мм.

Ранее сообщалось, что Киев рассчитывает до 2025 года модернизировать все типы боевых самолетов, находящихся на вооружении. В этом Украине должен помочь Израиль.