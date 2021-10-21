Путин выразил надежду на диалог с Европой в вопросе введения углеродного налога

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин выразил надежду на диалог с европейскими партнерами в вопросе принятия углеродного налога. Об этом глава государства заявил во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Европа с 2023 года намерена ввести углеродный налог на импортную продукцию с большими выбросами парниковых газов. Его действие может затронуть около 40% российского экспорта.

Работа Международного дискуссионного клуба «Валдай» началась в Сочи в понедельник. Престижная площадка собрала экспертов, ученых и политиков из 45 стран. Главной задачей мероприятия организаторы называют содействие открытому диалогу между политиками, журналистами и общественными деятелями.

Кроме того, в рамках форума Путин заявил, Россия выполняет все планы для совершения перехода на «зеленую» экономику.