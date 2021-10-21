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Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне»
Спорт
Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне»
wikipedia.org  /  Sandro Halank / CC BY-SA 4.0

Барселона, 21 октября. Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе может стать игроком «Барселоны».

Каталонская «Барселона» намерена пополнить состав чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции Килианом Мбаппе. Соответствующую информацию представили журналисты AS. По данным издания, руководство сине-гранатовых готово предложить 22-летнему нападающему подписной бонус в размере 90 миллионов евро и перехватить Мбаппе у мадридского «Реала».

В «Барселоне» информацию об интересе к форварду пока не комментировали. Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 160 миллионов евро.

Ранее Мбаппе поразил ворота немецкого «Лейпцига» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Также форвард заработал пенальти, который реализовал Лионель Месси.

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